Temperature marine record e oceani in ebollizione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Mentre in Italia nei dibattiti politici e televisivi qualcuno ha il fegato di mettere in discussione l’esistenza del surriscaldamento globale e del cambiamento climatico, nonostante praticamente tutta la comunità scientifica lo certifichi, il 2023 si apre con la notizia di un nuovorelativo al riscaldamento degliaccompagnato da un aumento della stratificazione e dalla variazione di salinità delle acque che prefigurano quale sarà il futuro del mare in continuo riscaldamento. Il 2023 si apre con la notizia di un nuovorelativo al riscaldamento degliaccompagnato dalla variazione di salinità delle acque Secondo lo studio Another year ofheat for the oceans, pubblicato ieri sulla rivista Advances in Atmospheric Science, nel 2022, per il settimo anno consecutivo, il ...