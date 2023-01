Tecnam | ecco il nuovo logo Giovanni Pascale | Riflette il nostro desiderio di crescere ancora nel mondo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 gennaio 2023)svela il suoaziendale, “un aggiornamento fresco e moderno – si legge in una mota – chel’evoluzione e la crescita dell’azienda fondata nel 1948 dai Luigi e”. L’impresa, prosegue il comunicato, ha attraversato “diverse epoche dell’aviazione, prima con Partenavia, poi, negli anni ’80, con. Quando i fratellifondarono, il mercato dell’Aviazione Generale stava attraversando uno dei suoi momenti più difficili. La missione diall’epoca era quella di produrre parti per altri produttori come Boeing, ATR, Agusta-Westland. Negli anni ’90,ha assunto una posizione di leadership nel settore guidando la rivoluzione dell’Aviazione ...