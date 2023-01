Tebas sulla Superlega | «Vengono a rubare i soldi dei club a casa nostra»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il presidente della Liga, Javier, torna all’attacco della. Lo ha fatto durante un incontro a Bruxelles che ha visto riuniti eurodeputati, presidenti di, economisti e altri sportivi per portare avanti una “difesa dell’ecosistema calcistico europeo”. «Abbiamo già visto l’esempio dell’Eurolega, hanno ucciso il basket e se continuano così uccideranno le nazionali.delle mazze da. Deve essere chiaro». E ancora: «Il massimo rappresentante dellaè Florentino Pérez e ho avuto più conversazioni con lui. Il suo modello è che ipiù ricchi governino il calcio e distribuiscano icome meglio credono. Non vuole che una terza istituzione, ...

Alfredo Pedullà

...drastico e soprattutto niente che favorisca i più ricchi.' Domande in arrivo ancheKings League, federazione di calcio a 7 con ex calciatori e streamer al suo interno, che però secondo...... 'PuntiamoSuperlega perché dobbiamo riformare il modo in cui funziona il calcio europeo. La ... Poche ore dopo è arrivata la risposta , enfatica, di. 'Caro Laporta, ti passo i dati sui ... Tebas, muro sulla Superlega: “Non ci sarà nemmeno tra qualche anno” Liga, il presidente Tebas: "La Superlega non ci sarà nemmeno nel 2025, a prescindere dalla sentenza dell'Unione Europea" ...Vinicius è molto ingiusto e non dovrebbe dire che ‘la Liga non fa nulla contro il razzismo’, dovrebbe informarsi meglio. Ancelotti si schiera con Vinicius Jr. Vinicius Real razzismo. Tra Vinicius e Te ...