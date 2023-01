Tavolini selvaggi | locali di Aversa perdono ricorso contro la Polizia Locale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Nulla da fare per duepubblici diche hanno fattoal Tar Campaniala decisione del Comune di sospenderne temporaneamente l’autorizzazione in seguito ailli della, che aveva riscontrato la presenza di sedie eall’esterno senza il necessario permesso amministrativo ad occupare suolo pubblico. L’operazione degli agenti aveva creato malumore tra i commercianti e critiche verso l’operato del Comandante dellaAntonio Piricelli. Per i giudici amministrativi però, “il numero die sedie rinvenuti in prossimità dell’esercizio commerciale durante gli accertamenti ...

Cronache della Campania

