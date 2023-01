Tatjana Patitz | le dediche social delle supermodelle in sua memoria

(Di giovedì 12 gennaio 2023) «mi aveva accolto sotto la sua ala»: da Claudia Schiffer a Christy Turlington passando per i grandi fotografi che l'hanno immortalata, le più belle parole in ricordo della supermodella tedesca

Agenzia ANSA

lascia un figlio L'11 gennaio 2023 ci ha lasciato, una delle top model più famose degli anni Novanta. La supermodella, una delle prime in assoluto nella storia, aveva ...Quanto era bella: le sue foto ... Addio a Tatjana Patitz, una delle prime supermodelle «Tatjana mi aveva accolto sotto la sua ala»: da Claudia Schiffer a Christy Turlington passando per i grandi fotografi che l'hanno immortalata, le più belle parole in ricordo della supermodella tedesca ...La top model Tatjana Patiz, simbolo dello charme europeo, ha sempre vissuto lontana dai riflettori, nel suo ranch in California ...