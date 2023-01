Tatjana Patitz e i suoi look capelli anni ‘90 che resteranno un’ispirazione per sempre

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Scomparsa all'improvviso a 56, l'ex supermodel deglinovanta si distingueva per la sua bellezza non artefatta e per queibiondi dai toni cenere e miele diventati oggetto del desiderio per molte

Agenzia ANSA

Addio a, la supermodella più chic GUARDA GLI SCATTI Guè sale in cattedra e presenta 'Madreperla' A LOS ANGELES 'Golden Globe 2023', Hillary Swank guida la sfilata di pancioni sul red carpet DA ...Ci mancherà molto": è Claudia Schiffer a parlare così della sua collega e amica di lunga data, la supermodella tedesca appassionata di equitazione che è morta ieri a soli 56 anni . Il ... Addio a Tatjana Patitz, una delle prime supermodelle Addio a Tatjana Patitz, una delle supermodelle più famose degli Anni 80. Aveva 56 anni ed è morta per un cancro al seno a Santa Barbara, in California. La più riservata tra le modelle, aveva cominciat ...«Tatjana mi aveva accolto sotto la sua ala»: da Claudia Schiffer a Christy Turlington passando per i grandi fotografi che l'hanno immortalata, le più belle parole in ricordo della supermodella tedesca ...