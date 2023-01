Tassi d' interesse alle stelle | i mutui prosciugano gli italiani

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lo si potrebbe chiamare effetto Lagarde. Stretta dopo stretta, rialzo dopo rialzo, ecco che la sterzata monetaria della Bce, decisa nel pieno della scorsa estate quando già l'inflazione in Europa infuriava da un pezzo, continua a condizionare il costo del denaro per famiglie e imprese. La prova è negli ultimi dati diffusi ieri da Bankitalia, che certificano nuovi aumenti a novembre deidisui prestiti bancari in Italia. Secondo l'ultima edizione di Banche e moneta: serie nazionali, pubblicata da Palazzo Koch, idisui prestiti erogati nel mese citatofamiglie per l'acquisto di abitazioni, ovvero icasa, si sono collocati al 3,55%, a fronte del 3,23% di ottobre. Secondo le tabelle storiche dell'istituzione di Via Nazionale, questa voce è così ...