Tarme | Come sbarazzartene in modo semplice ed efficace

(Di giovedì 12 gennaio 2023)sbarazzarti delleined. Col nome tarma si indicano comunemente alcune specie di insetti lepidotteri della famiglia delle tineidae. Le larve dellesi cibano di tessutilana, seta e cotone e in generale di tutto quanto contenga della cheratina: talvolta, quindi, anche di capelli umani.è facile capire, le si possono trovare negli armadi, negli stipetti e in genere nei mobili destinati a contenere capi di vestiario e biancheria. Si tratta di animaletti volanti abbastanza inoffensivi (fatta eccezione per coperte e capi di vestiario, ovviamente), ma anche piuttosto fastidiosi: può quindi essere il caso di prendere qualche provvedimento risolutivo non appena li vediamo svolazzare per casa. Se anche tu hai ...

"Noi italiani dovremmo considerare gli insettiun'opportunità in campo alimentare : cibo alternativo del tutto naturale, una fonte proteica ... prima, per vendita e consumo delledelle farina ...... dell'impiego alimentare della farina di grilli (terza in ordine di tempo dopo quella die di ... Lega per Salvini premier) e " L'introduzione dei grilli in polverealimento UE fa parte del ... Le startup italiane che portano gli insetti nel piatto: "Allevare grilli conviene a tutti" Stimolati dalla recente approvazione, da parte dell’Europa, dell’impiego alimentare della farina di grilli (terza in ordine di tempo dopo quella di tarme e di locusta), alcuni politici italiani hanno ...