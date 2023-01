Tardelli | ' ' Vialli ha lasciato un bellissimo ricordo' '

Corriere dello Sport

La Figc ha voluto ricordare Gianlucacon una messa presso la chiesa di Santa Teresa del Gesù bambino a Roma. Ecco il momento dell'arrivo di ...... Sergio Brio, Antonio Cabrini, Arnold Muhren, Gaetano Scirea, Stefano Tacconi, Marcoe Vitor Baia. Ricordo un'immagine divenuta iconica per tutti noi: l'abbraccio trae il Ct Roberto ... Tardelli: "Vialli Ho un bel ricordo di lui" Marco Tardelli, ex giocatore, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della corsa scudetto: "Napoli ancora favorito Per forza: a 44 punti come potrebbe non esserlo Perdere ...Alcuni giorni fa un cancro ci ha portato via, a 58 anni, uno dei più grandi sportivi che la storia del calcio italiano ed europeo abbia mai avuto: Gianluca Vialli. Il suo nome è familiare a tutti, cal ...