Agenzia ANSA

Lo ha denunciato ieri sera la madre della reporter,Jalali, su Twitter, sottolineando che è stata la figlia "in una breve telefonata" a comunicarle l'accaduto. "Il suo cellulare è stato spento " ...Così il ministro degli Esteri Antonioin audizione alle commissioni congiunte Esteri di ... "Quanto sta succedendo inè inaccettabile", ripete il ministro, commentando le affermazioni di ... Tajani, in Iran nessun cambiamento, la repressione continua - Ultima Ora ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo adottato in seno al Consiglio degli Affari esteri dell'Unione europea 3 pacchetti di sanzioni contro enti e individui, e stiamo ..."Abbiamo chiesto a Teheran un vero cambiamento ma nei fatti il segnale richiesto non è arrivato, le autorità continuano nella cieca repressione". (ANSA) ...