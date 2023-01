(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lo ha citato come dimostrazione di quanto il presidente brasiliano abbia apprezzato la condanna del governo italiano sull'accaduto

Il Post

Governo promosso eattacca l'Iran. Battuta fuori tempo di Berlusconi La manovra elaborata del governo Meloni è stata recepita positivamente dalla... Fratelli d'Italia inizia le ...Governo promosso eattacca l'Iran. Battuta fuori tempo di Berlusconi La manovra elaborata del governo Meloni è stata recepita positivamente dalla... Fratelli d'Italia inizia le ... Tajani è contento per il like di Lula al suo tweet sull’assalto alle istituzioni brasiliane AGI/Vista - "L'Italia si sta muovendo correttamente e sto ascoltando tanti cittadini cinesi intervistati negli aeroporti ben contenti di sottoporsi al controllo. Bene fare i controlli e non mi pare ch ...