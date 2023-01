Tabellone Australian Open 2023 | tutti gli incroci dal 1° turno alla finale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il sorteggio del main draw maschile deglidi tennis è stato effettuato: il campione in carica, lo spagnolo Rafael Nadal, testa di serie numero 1 dopo il forfait del connazionale Carlos Alcaraz, inizierà la difesa del titolo contro il britannico Jack Draper, ma dovrebbe avere vita abbastanza facile almeno fino agli ottavi, quando dovrebbeare lo statunitense Frances Tiafoe. Interessante anche lo spicchio con il polacco Hubert Hurkacz, che al secondopotrebbeare Lorenzo Sonego: poi ci sarà il possibile ottavo con il russo Daniil Medvedev. Non può stare allegro l’ellenico Stefanos Tsitsipas, che agli ottavi dovrebbe affrontare il vincitore del possibile derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Il canadese Felix Auger-Aliassime è atteso ...

Ubitennis

OPEN 2023 - ILMASCHILE In caso di vittoria Nadal, il campione Slam più titolato nella storia del gioco, incontrerà al secondo turno Mackenzie McDonald o il vincitore delle ...Sono 6 gli azzurri al via nelprincipale degliOpen , primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che scatta lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Sinner, ... Sorteggio Australian Open 2023: orario, italiani presenti, i loro possibili incroci e le mine vaganti Il sorteggio del main draw maschile degli Australian Open 2023 di tennis è stato effettuato: il campione in carica, lo spagnolo Rafael Nadal, testa di serie numero 1 dopo il forfait del connazionale C ...Rafa Nadal e Daniil Medvedev, protagonisti della finale dell'Australian Open 2022, potrebbero ritrovarsi nei quarti di finale dell'edizione 2023, ...