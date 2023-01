Swytch | il kit per trasformare una tradizionale bicicletta in una moderna e-bike

DMove.it

Il primo è che la batteria tascabile può essere fissata sul manubrio come nei vecchi, ma pure rivolta verso il viso del guidatore. Ma anche sotto la sella , o al posto della borraccia. C'è ...Il primo è che la batteria tascabile può essere fissata sul manubrio come nei vecchi, ma pure rivolta verso il viso del guidatore. Ma anche sotto la sella, o al posto della borraccia. Un ... Swytch Bike: abbiamo provato il kit leggerissimo che rende elettrica ... Swytch, an e-bike conversion company, pitches conversion kits as a way to join the e-bike boom with minimal disruption, cost or carbon footprint.London-based startup Swytch Bike offers kits that allow users to convert almost any bicycle into a motor-assisted electric ride. The company was sold out this year.