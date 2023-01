Suzuki presenta il Suv 4 4 completamente elettrico

Italpress

... per continuare ad offrire un'esperienza di guida da vero Suv. In particolare, il mezzo è lungo 4,3 metri, largo 1,8 metri e alto 1,6 metri ed è dotato di una batteria dalla capacità di 60kWh ......all'Auto Expo 2023 di Nuova Delhi è per il momento solo il prototipo di un Suv chepromette ... Lunga 4,3 metri per 1,8 di larghezza e un metro e 60 cm di altezza, la eVX sicon un look ... Suzuki presenta il Suv 4x4 completamente elettrico Agenzia di ... ROMA - Suzuki ha presentato all'Auto Expo 202* di nuova Delhi, in anteprima mondiale, il concept EV eVX completamente elettrico, derivato dalla prima motorizzazione EV strategica globale di Suzuki. La ...ROMA - L’India come passerella internazionale su cui fare sfilare per la prima volta al mondo la prima auto “elettrica pura” del marchio. In realtà la eVX presentata all’Auto Expo 2023 di Nuova Delhi ...