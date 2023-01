Supplenze graduatorie di istituto | quando si possono lasciare? Si può rifiutare la proroga?

Orizzonte Scuola

... [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali) È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tagdi istituto e... b)temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e ... Solo nel caso in cui lesuddette fossero esaurite o incapienti si passerebbe alle ... Graduatorie: per le supplenze del prossimo anno non si può inserire il punteggio del servizio 2022/23. GPS hanno validità biennale Come avevamo scritto in un articolo dell’1 gennaio, anche quest’anno scolastico, ci saranno, in alcuni casi, le convocazioni telematiche dell’algoritmo delle GaE e GPS, per le supplenze annuali e fino ...Supplenze 2022/23, l'AT Roma ha pubblicato il decreto N. 894 dell'11 gennaio con allegato il bollettino con le nuove nomine.