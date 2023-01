Supplenze docenti | le nomine di gennaio assegnate da GPS | nuovo bollettino a Roma

(Di giovedì 12 gennaio 2023)anno scolastico 2022/23: la pubblicazione dei bollettini con inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...cosa succederà alla "norma Pittoni" che prevede l' accesso al corso senza selezione percon ... ovviamente, è la continuità didattica che con le, specialmente con i posti in deroga, ...112/2022, che disciplina e disciplinerà leper il biennio 2022/24, a prevedere la ... nonché nel mettere a disposizione degli alunni/studentiabilitati e specializzati. Come detto ... Supplenze docenti, elenchi aggiuntivi alle GPS 2023/24, come e quando ci inserisce Le supplenze devono essere considerate totalmente utili al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera.Quali effetti potrebbe avere sulla pensione accettare più incarichi di supplenza da GPS, pur essendo docenti di ruolo. L'avvocato risponde.