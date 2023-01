Supercoppa spagnola 2023 | Real Madrid supera Valencia ai rigori | Blancos in finale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilbatte ilnella prima semidella, guadagnandosi l’accesso alladella competizione. Una vittoria arrivata ai, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari: decisivi gli errori di Cormet e Gaya. Ora iaffronteranno la vincente tra Barcellona eBetis in. I GOL LA PARTITA – Ilapproccia il match con un piglio giusto, mantenendo il possesso palla, con ilche opta per un pressing alto e una fase difensiva attenta, per cercare di colpire in contropiede. Le prime occasione sono tutte a marca castigliana: prima Militao di testa, poi Rodrygo e ...

Eurosport IT

La partita Real Madrid - Valencia di Mercoledì 11 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale dellaRIYAD - Mercoledì 11 gennaio 2023 , allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riyad, andrà in scena Real Madrid - Valencia semifinale di; calcio di inizio alle ...Dura solo pochi minuti il vantaggio del Real Madrid nella sfida contro il Valencia , valida come prima semifinale della. Dopo il vantaggio segnato da Benzema su rigore al 39 , infatti, agli uomini di Gattuso bastano meno di 60 nella ripresa per riportare il risultato sull'1 - 1, complice anche una ... Real Madrid - Valencia live: Calcio - Supercoppa Spagnola Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Non solo Coppa Italia, Ligue 1 e Supercoppa Spagnola: in Inghilterra si è giocata la Carabao Cup con ben 4 squadre in campo. Mentre Nottingham Forest-Wolves si dovrà decidere ai tempi supplementari, ...