Sulle accise piano con la demagogia L’analisi di Polillo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Anni ed anni di governo non sono serviti alle attuali opposizioni per moderare il tono della loro protesta. Comprensibile la posizione dei 5 Stelle alle prese con una transizione infinita dagli incerti risultati e dagli sbocchi ancora più indeterminati. Ma dal Pd era da aspettarsi un tono meno tranchant. Soprattutto una riflessione più attentadifficili condizioni che il Paese sta vivendo, in un contesto internazionale segnato da incertezze diffuse e da controspinte insondabili. Basti pensare ai dubbi che stanno accompagnando la politica della Bce, pure alle prese con un’inflazione che, in qualche modo, deve essere contrastata. Ed invece: tutto archiviato. Il richiamo della foresta è prevalso su ogni invito alla prudenza. E il risultato è stato la richiesta perentoria, rivolta al Governo, di procedere alla fiscalizzazione dellesu benzina ...

Adnkronos

Come trovarli Coi contributi di solidarietà dei redditi e dei profitti più alti' Bersani commenta le parole pronunciate dalla presidente del Consiglio in merito al mancato taglio: "Ma, ...In particolare,'avevamo possibilità di fare goal a porta vuota, ma non lo abbiamo fatto', aveva spiegato. Il vice Giuseppe Provenzano ha aggiunto, al termine della Direzione: 'Ora si ... Prezzo benzina, Meloni difende la scelta sulle accise. Opposizione attacca Faib, Fegica e Figisc/Anisa proclamano lo sciopero nazionale dei gestori: i benzinai rimarranno chiusi nelle giornate del 25 e 26 gennaio.Veri e propri numeri da record. Dal 2020 (ovvero dal primo lockdown), questo comparto in Italia è cresciuto in modo esponenziale ...