Sudtirol-Brescia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida importante tra due squadre che hanno bisogno di risollevarsi dopo un periodo poco difficile.si giocherà sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Gli altoatesini, dopo aver stupito tutti, arrivando ad occupare persino il quinto posto in classifica, nelle ultime uscite sono calati vistosamente raccogliendo cinque punti in cinque partite. Ad ogni modo, il loro rendimento sta andando oltre le aspettative. Le Rondinelle sono in caduta libera con il dodicesimo posto in classifica e con appena cinque punti di vantaggio sulla zona playout. Nelle ultime cinque partite, sono arrivati tre sconfitte e due pareggi LE...