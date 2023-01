Studenti gratis al Maradona | gli elenchi delle scuole che hanno aderito all’iniziativa

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati pubblicati sul sito del Comune di Napoli (link) glidegli Istituti Scolastici Aggiudicatari, Idonei non aggiudicatari e Non Idonei che, fino al 10 gennaio 2023, alla manifestazione di interesse pubblicata dall’Assessorato all’Istruzione e alla Famiglia, per l’individuazionestatali cittadine cui conferire n. 320 biglietti del settore tribuna dello Stadioper le gare casalinghe della SSC Napoli. “Tantissime le istituzioni scolastiche chealla manifestazione di interesse – ha detto l’assessore all’Istruzione Maura Striano – Siamo felici di poter ripartire con questa iniziativa che mette in risalto il ruolo dello sport nella crescita emotiva e relazionale ...

anteprima24.it

Ragazzi delle scuole superiori ouniversitari ripetono i miei tormentoni, da "È lui o non ... Nel suo ristorante ho mangiato dell'ottima carne, tra l'altro anche! E la sera di Natale, ...... dalle 10.00,la prima edizione del concorso "Stile e tecniche di servizio" rivolto agli... invia un WhatsApp al 338 1111102 Per ricevere le nostre notizie in tempo reale , uniscitial ... Studenti gratis al Maradona: gli elenchi delle scuole che hanno ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Iscrizioni fino al 28 aprile per il programma gratuiro di educazione ambientale “Mi Curo di Te” di Wwf e Regina (Gruppo Sofidel), inserito nel piano “Rigenerazione Scuola” del ministero ...