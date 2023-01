Stroncato da Sacchi al Parma | ora guida Louis Vuitton | chi è Pietro Beccari | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) 2023-01-12 13:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Sarà un italiano are, il più grande brand del lusso francese.è il nuovo amministratore delegato e presidente dell’ammiraglia del gruppo LVMH, nominato da Bernard Arnault per succedere a Michael Burke. Una lunga carriera quella del manager parmigiano, classe 1967 con una laurea in economia a: dal marketing presso Benckiser in Italia elat negli Stati Uniti, poi General Management presso Henkel in Germania, dove è stato corporate vice president haircare. Nel 2006 entra in LVMH come executive vice president marketing and communications per, per ...