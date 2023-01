' Stay in Scampia' | storie di ragazzi che vogliono diventare grandi nel proprio quartiere

Newsic

Quattro voci per raccontare. Quattro ragazzi che non cercano fortuna altrove ma restano nella loro terra per costruire il loro destino. È un viaggio che con la musica e i giovani protagonisti va oltre il quartiere, oltre le problematiche che pesano sulla vita quotidiana e va dritto al cuore risvegliando passioni ed ... È disponibile in streaming su RaiPlay il documentario "STAY IN SCAMPIA", che racconta l'esperienza dello show epocale di Red Bull 64 Bars Live con il meglio del rap italiano, tenutosi l'8 ottobre 2022 davanti a 8000 persone in Piazza Ciro Esposito a Scampia.