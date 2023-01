(Di giovedì 12 gennaio 2023) C’era bisogno per il Toro di una grande impresa e quella di Sanlo è stata, anche per le modalità con cui è arrivata, in 10 contro 11. C’era anche bisogno di una bella risposta da parte di qualche individualità e quella arrivata daè stata importante. Il voto del Corriere dello Sport è 6,5: «Una bella chance ad inizio gara non sfruttata a dovere, poteva cambiare la storia del match. Cresce nel corso della partita». Andiamo a scoprire la sostanza della sua prestazione e come nel 3-4-2-1 congegnato da Juric abbia lavorato il talento serbo. La sua funzione è evidente:ha agito lungo la colonna centrale, occupando prevalentemente il cerchio del centrocampo ma muovendosi molto anche sul lato destro, dove è arrivato a giocare in posizione avanzata. Se queste sono le zone occupate, il suo grado di coinvolgimento è ...

Calcio News 24

C'era bisogno per il Toro di una grande impresa e quella di San Siro lo è stata, anche per le modalità con cui è arrivata, in 10 contro 11. C'era anche bisogno di una bella risposta da parte di ..."Un buon inizio ... STATS – Torino, a San Siro un Lukic a lunga gittata C’era bisogno per il Toro di una grande impresa e quella di San Siro lo è stata, anche per le modalità con cui è arrivata, in 10 contro 11. C’era anche bisogno di una bella risposta da parte di qualch ...«Un buon inizio – palo di testa e tiro parato – ma anche lunghi minuti di niente»: La Gazzetta dello Sport boccia con un 5 la prestazione di Charles De Ketelaere in Milan-Torino, non ritenendo suffici ...