Agenzia ANSA

Lotrae Bund chiude in lieve rialzo a 183 punti, rispetto ai 184 punti della chiusura di ieri, dopo l'inflazione negli Stati Uniti e le ipotesi di una politica meno aggressiva da parte della ...Lotrae Bund risale a 181 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,98%. In risalita anche i tassi dei Paesi 'periferici' con quello della Spagna al 3,14% e quello della Grecia al 4%... Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 183 punti, rendimento 3,98% - Economia Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 183 punti, rispetto ai 184 punti della chiusura di ieri, dopo l'inflazione negli Stati Uniti e le ipotesi di una politica meno aggressiva da parte del ...Spread tornato ai livelli precedenti all'ultima riunione della BCE, come a maggio dello scorso anno. In picchiata i rendimenti sovrani.