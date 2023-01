Sport in tv oggi giovedì 12 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023)12ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i tornei di tennis della settimana e avanzano anche le qualificazioni agli Australian Open, con gli impegni degli italiani Arnaldi, Bellucci, Darderi e Stefanini. Alla Dakar va in scena una tappa cruciale prima del decisivo weekend conclusivo e nel contempo si aprono i Mondiali di pallamano. Da non perdere la Virtus Bologna nell’Eurolega di basket, in casa contro l’Olympiakos. Appuntamento con gliinvernali: l’individuale femminile di biathlon e la prova cronometrata della discesa libera femminile a St. Anton. Menu ricco per la Coppa Italia di calcio con due incontri (Roma-Genoa e Fiorentina-Sampdoria) e in serata anche Milano contro Le Cannet nella Champions League di volley femminile. Di seguito il calendario completo, ...