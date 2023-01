Sport in tv oggi giovedì 12 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 12 gennaio 2023)12ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i tornei di tennis della settimana e avanzano anche le qualificazioni agli Australian Open, con gli impegni degli italiani Arnaldi, Bellucci, Darderi e Stefanini. Alla Dakar va in scena una tappa cruciale prima del decisivo weekend conclusivo e nel contempo si aprono i Mondiali di pallamano. Da non perdere la Virtus Bologna nell’Eurolega di basket, in casa contro l’Olympiakos. Appuntamento con gliinvernali: l’individuale femminile di biathlon e la prova cronometrata della discesa libera femminile a St. Anton. Menu ricco per la Coppa Italia di calcio con due incontri (Roma-Genoa e Fiorentina-Sampdoria) e in serata anche Milano contro Le Cannet nella Champions League di volley femminile. Di seguito il calendario ...

La Gazzetta dello Sport

...unoriservato solo alle persone ad alto reddito. Investimenti fatti con il paraocchi La crisi climatica sta mettendo in ginocchio l'industria dello sci e del turismo invernale, che aè una ...Ecco tutti gli acquisti ufficiali della sessione di gennaio in Serie A fino aCALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE MATHEUS MARTINS ALL'UDINESE (dalla Fluminense) L'attaccante esterno brasiliano ... La serata di Buffon, dagli insulti dei tifosi dell'Inter alla fotografia con Onana E di non essere intenzionata a tornare prima del 2024: "Questi ultimi mesi lontano dal tennis mi hanno insegnato un nuovo amore e apprezzamento per lo sport a cui ho dedicato tutta la vita", ha ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport. buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata di discesa di St. Anton, valida per la Coppa del Mondo ...