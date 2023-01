“Spero che questo ti aiuti” | la tiktoker Milla che normalizza i suoi seni diversi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In un video, diventato letteralmente virale, la giovaneha voluto lanciare un messaggio positivo a chi, come lei, ha un seno più grande dell’altro. Nella clip, che ha raggiunto oltre tre milioni di visualizzazioni, la ragazza si mostra con un bikini a strisce rosse e verdi, dove si vede molto bene latà dei due. @b okut0 *big girl ? Sza big boy - Ken Centinai i commenti ricevuti da altre giovani donne che hanno apprezzato molto il video e hanno ringraziatoper aver volutoreaspetto fisico: “Come persona con un seno più grande dell’altro,mi rende così felice e non sola”, ha scritto un’utente. E ancora: “Sono così felice che le persone stianondo un seno più ...

Il Sole 24 ORE

... classe 1974,ha avuto modo per mesi di immergersi nei pensieri e nelle parole di Harry, si dice colpita da " passaggirivelano umanità e introspezione vera, molto toccante .non finta. ...Re ha concluso e alcune delle operatricitutti i giorni lavorano sul campo: sono loro le vere eroinemi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorsosi evolverà nei ... Meloni: “Spero che prima o poi faremo taglio strutturale delle accise carburante, ora non possibile” - Il Sole 24 ORE ROMA - C'è anche Flavio Briatore tra i sostenitori di Frederic Vasseur, che si prepara alla sua prima stagione da team principal della Ferrari. Durante un evento di Pitti Uomo allo stand di Suns Board ...Curano e assistono gratis oppure applicano tariffe contenute. Tra gli esempi il dentista sociale (appena andato in pensione), l’ambulatorio dei Cavalieri di ...