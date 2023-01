“Sperimentiamo l’Alberti” | mini Stage laboratoriali di orientamento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’approssimarsi della scadenza delle iscrizioni all’anno scolastico 2023-2024, l’Istituto Alberti apre le porte della scuola a tutti gli alunni delle terze medie che, previa prenotazione all’indirizzo di posta elettronica bnis014004@istruzione.it o al numero telefonico 0824313059, vogliono conoscere le peculiarità e le opportunità della nostra offerta formativa. Durante iproposti, i ragazzi, guidati e supportati dai nostri alunni, vivranno una entusiasmante esperienza di circa due ore in cui svolgeranno in prima persona simulazioni, attività pratiche e specifiche per ciascun indirizzo di studio, Liceo Scientifico Scienze Applicate e ad Indirizzo Biologico Forense, Liceo Scientifico Sportivo, AFM, AFM Web Marketing e Comunicazione, Turistico e Chimica, Materiali e Biotecnologie. In particolare saranno ...