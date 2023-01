Spare | troppi errori “storici” | il ghostwriter risponde alle critiche | “Il confine tra memoria e realtà è sfocato”

ScreenWorld

... rispetto ai quali resistonopregiudizi, oppure " nel primo caso " una terapia sostitutiva. ... perché C'è Posta per te ha sbagliato con Valentina e Stefano di Silvia Bombino, ora inizia ...Nel libro '' Harry racconta di forti litigi avuti col fratello maggiore William e anche di uno ... Ma l'opinione pubblica inizia a essere spaccata:attacchi e soprattutto troppo business, ... Spare, troppi errori "storici", il ghostwriter risponde alle critiche: "Il ... C’è un nome che in questi è sulla bocca di tutto il mondo, ed è il principe Harry. I duchi di Sussex non si erano ancora allontanati dall’ondata mediatica che “Harry e Meghan”, il documentario Netflix ...In una delle sue ultime interviste Harry ha parlato anche della morte di Lady Diana spiegando che lui e William avrebbero voluto riaprire il caso ...