Spare | Principe Harry preso di mira dai librai britannici | ecco cosa hanno fatto

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilcrea il panico in Inghilterra con l'uscita del suo libro-il minore: isono cattivissimi. Il secondogenito di Diana ha deciso che il 2023 sarà l'anno della rivincita personale. Nel suo libro in uscita proprio il girono dopo il compleanno della cognata Kate Middleton, sta creando tantissimo scalpore.ha raccontato la sua verità senza alcun tipo di filtro. Se già l'intervista con Oprah Winfrey poco dopo la 'Megxit' avevapreoccupare i membri della famiglia reale, i due ribelli non si sono fermati. Meghan Markle hauscire il suo podcast raccontando la sua vita e ovviamente non sono mancate frecciatine alla famiglia reale britannica. Come se non bastasse, esattamente due mesi dopo la morte della Regina Elisabetta, la ...

Radio Deejay

Harry non si ferma e da "" continua a tirar fuori rivelazioni, come conigli e colombe da un cilindro magico. Non serve leggere l'autobiografia delbritannico, che da oggi è in tutte le librerie, perché sta ...La biografia più attesa, più annunciata, più spoilerata di inizio anno, quella delHarry dal titolo "", pubblicata da Penguin Random House, il giorno dopo la sua uscita in libreria, può ... Spare, il libro del principe Harry, in 10 punti: tutto quello che dovete sapere sulla sua autobiografia Meghan Markle staff bullizzato dalla ex Duchessa di Sussex La scrittrice Valentine Low ha rivelato alcuni nuovi dettagli in merito alle accuse ...Nella casa del Grande Fratello Vip, nella notte, avviene qualcosa di completamente inaspettato. Wilma Goich, le accuse a Oriana Wilma Goich comincia ad inveire contro ...