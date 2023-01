Spalletti punge la Juve | ' Se non vinci con quel che hai speso non è andata bene'

Alfredo Pedullà

Il derby toscano è iniziato e allo juventino risponde diretto Luciano: 'Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari. Vedo inutile mettere il cappello e i baffi: per la Juve se non vinci con quegli investimenti non è andata bene". Il ...Sampdoria - Napoli 0 - 2,torna a volare ela Juve: "È lei la più forte del campionato" Chi ha sicuramente ottimi motivi per sorridere è il Napoli di, di nuovo vittorioso e ... Spalletti punge la Juve: “Se non vincono con quello che hanno speso, non è andata bene” Ma è anche una Juve che da otto giornate non prende gole che ha vinto le ultime otto in calendario…” Inoltre, osserva che l’allenatore del Napoli, Spalletti, è stato agitato durante le conferenze stam ...E' un Napoli non più invincibile, secondo Beppe Bergomi: l'opinionista televisivo lo ha detto ai microfoni di Sky Sport.