Spalletti | Prometto impegno ai nostri tifosi | la juventus è la vera favorita i loro investimenti sono da Scudetto e Champions

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro laallo Stadio Maradona, ecco le sue dichiarazioni: Come dice Allegri, il Napoli ha più da perdere rispetto alla Juve? "Capisco che per Allegri sia conveniente passare da comprimario, ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di, certisi ripagano solo giocando pere vittoria. E' inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c'è quarto posto che soddisfi la" Allegri l'ha definito buffo, divertente e bravo. "Non lo so, lui è il più bravo perché lo dice il palmares, io mi inchino al suo palmares" Chi deve avere più paura? "Quando si vestono casacche così ...

Napoli Magazine

2 Vigilia di Napoli - Juventus . Il tecnico degli azzurri, Luciano, presenta la gara in conferenza stampa, partendo dalla risposta a Massimiliano Allegri ... TIFOSI AL MARADONA - 'l'...Dopo una promessa ai tifosi ("che mi impegno al massimo")infine non rivela molto sulla formazione ma dice che non sarebbe azzardato vedere Raspadori alto a ... PRESS CONFERENCE - Napoli, Luciano Spalletti: "Prometto il ... È la vigilia di Napoli-Juventus. L'allenatore azzurro ( Clicca QUI per le scelte di formazione ), Luciano Spalletti, ha presentato l'incontro in conferenza stampa. ALLEGRI - "Per Allegri è conveniente ...CASTEL VOLTURNO (CE) - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine". - Per Allegri ...