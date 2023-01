Spalletti | frecciata alla Juve | ' Se non vinci con quel che hai speso non è andata bene'

napolipiu.com

Il derby toscano è iniziato e allo juventino risponde diretto Luciano: 'Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari. Vedo inutile mettere il cappello e i baffi: per la Juve se non vinci con quegli investimenti non è andata bene". Il ...ricorda la figura di Vialli. Ed è dalla morte del bomber che parte il tecnico azzurro, per ricordare una figura unica nel nostro calcio: "Con la squadra abbiamo pensato a come partecipare ... Di Canio critica il Napoli, poi la frecciata velenosa a Spalletti Il tecnico azzurro punge Allegri: "Capisco che per lui sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma è inutile... Io il migliore Contano i risultati e lui ha vinto di più. Io faccio parte di un'altra ...Nella partita tra Napoli e Juventus in programma venerdì sera c’è una sfida nella sfida: quella tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. I due condividono la terra d’origine e il fatto di essere ...