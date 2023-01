(Di giovedì 12 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Allegri, giochistirisultatisti. Napoli - Juve ha i contorni della disputa di religione che divide il calcio. Meglio vincere giocando bene, come fa il Napoli spallettiano e ...Domani sera al Maradona si confronteranno Lucianoe Massimiliano Allegri. Corregionali ma non certo amici. Caratteri molto forti e nessuna voglia di abbassare la testa. 16 mesi fa ci fu uno ... Spalletti contro Allegri: Napoli-Juve è quasi una guerra di religione Luciano era un mediano, Max un 10 classico: da tecnici hanno imboccato strade diverse rispetto ai loro, quasi a smentire quelli che erano sul campo ...Miralem Pjanic, ai microfoni di Tuttosport, gioca Napoli-Juventus dopo essere stato allenato da entrambi i tecnici in campo ...