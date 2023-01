Spalletti “Allegri si nasconde | la Juve ha investito per vincere”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – “Capisco che persia conveniente camuffarsi da comprimari ma per unasempre imbottita di campioni è impossibilersi dal ruolo di favorita. D’altronde certi investimenti si ripagano giocando solo per lo scudetto e la vittoria della Champions. E’ inutile mettersi il cappello e la barba finta, non c’è quarto posto che soddisfi lantus”. Lucianorisponde a distanza al tecnico bianconero alla vigilia del big match del “Maradona”.aveva definito il Napoli la squadra più forte del campionato, provando a scaricare la pressione sui partenopei, mentre a proposito del collega aveva detto: ‘E’ buffo e divertente ma è il migliore ad allenare e insegnarè”. “Buffo non lo so, sicuramente lui è il più bravo di tutti, lo dice il palmares, ...

