Spalletti | “Allegri si camuffa | ma devono vincere scudetto e Champions Il quarto posto alla Juventus non può mai andar bene”

Tutto Napoli

Alla vigilia del'incontro, parla in conferenza stampa Lucianoche presenta così la partita contro i bianconeri rispondendo agli elogi del collega: "Non lo so, lui è il più bravo ...Il derby toscano è iniziato e allo juventino risponde diretto Luciano: 'Capisco che persia conveniente camuffarsi da comprimari. Vedo inutile mettere il cappello e i baffi: per la Juve se non vinci con quegli investimenti non è andata bene". Il ... Allegri: "Non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio. Spalletti insegnante top" Il tecnico azzurro si prepara al big match e in conferenza stampa replica al collega bianconero: ecco cosa ha detto ...L'analisi del tecnico azzurro alla vigilia di Napoli-Juventus: "Allegri vuol passare per comprimario, ma è inutile mettere barba finta e cappello".