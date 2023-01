Spalletti | “Allegri non si nasconda | Juve imbottita di campioni Più bravo? M’inchino al suo palmares”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Conferenza stampa di Lucianodal centro tecnico di Castel Volturno, in vista di Napoli-ntus. Tante le domande dei giornalisti alla vigilia del big match del “Maradona”.l’ha chiamata buffo e divertente e che lei è il migliore. Cosa ne pensa? “Capisco persia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per unantusdaè impossibile nascondersi, certi investimenti si ripagano solo con lo Scudetto e la vittoria della Champions. Inutile mettersi il cappello e la barba finta, lantus non può puntare al quarto posto. Ha detto che sono buffo? Lui è il piùdi tutti, lo dice ilal suo, lui mi sta sopra, ho ...

Tutto Napoli

Napoli - Juventus,risponde ad. Napoli - Juventus,sceglie la bellezza alle vittorie . Napoli - Juventus,preferisce Sarri a Benitez . Napoli - Juventus, ...Commenta per primo Vigilia di Napoli - Juve , la sfida nella sfida tra Maxe Lucianoè già iniziata. Andando però oltre, continua a tenere banco il sovraffollamento in infermeria guardando in casa Juve. Per la sfida scudetto è recuperato Gleison Bremer , ... Allegri: "Non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio. Spalletti insegnante top" RILEGGI LIVE - Spalletti: "Allegri si nasconde col 4° posto, ma investimenti da Champions! Juve tutta dietro, poche palle gol e serve equilibrio! Su Raspa..." ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Sergio Baldini, giornalista: "Se Chiesa sarà titolare o meno, è un rebus che Allegri ha lasciato in sospeso fino a domani. E' un ...