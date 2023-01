(Di giovedì 12 gennaio 2023)non si arrende econ la stucchevole litania del razzismo. Non sapendo più a che Santi appellarsi, ripete come un mantra di essere vittima di undettato dall’odio che gli italiani nutrono verso il colore della sua pelle. Affermazione pretestuosa e smentita dai fatti se si pensa che il sindacalista ivoriano, dal bel Paese, ha ricevuto solo grandi lodi, gratificazioni e molti soldi.insiste a fare la vittima Facile parlare bene dell’Italia quando il vento gira a tuo favore. Abbastanza ipocrita sputare veleno quando ti trovi più infangato degli stivali di gomma indossati a favore di media nel primo giorno di insediamento alla Camera. Ricordiamo tutti il patetico pianto che fece in un suo video Instagram postato in rete dove disse: «Voi mi disprezzate, ...

Secolo d'Italia

a vedere il mondo in relazione a sé stesso senza prendere in considerazione che le reazioni cambiano secondo il meccanismo della causa e dell'effetto. E sull'esser causa non si ...Sallusti fa "a pezzi"La debacle di, l'annuncio: "Lascio il gruppo" Il tracollo di: ora la sinistra pensa all'espulsione Eppure, il deputato con gli stivalia ... Soumahoro continua con la strategia del vittimismo: "Ho subito un linciaggio mediatico" Soumahoro diventa l’idolo del Riformista. In un'intervista sdraiata accusa di discriminazioni pure chi l’ha candidato.Ieri sera a DiMartedì su La7, il direttore del quotidiano “Libero”, Alessandro Sallusti si è trovato faccia a faccia con Aboubakar Soumahoro : “Lei ha comprato una casa e quando le è stato chiesto com ...