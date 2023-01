Soudade Kaadan racconta una scena di Nezhou Il buco nel cielo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Per me era importante mostrare che il mare è un’immagine mitica e utopica, il simbolo di qualcosa che non esiste”, spiega la regista siriana. Leggi

L'occhio macchinico plana sulla capitale assediata e si cala nel buco nel tetto in camera di Zeina, ragazza protagonista di Nezouh " Il buco nel cielo di. Presentato nella sezione ...Quella che racconta questo film, scritto e diretto da, è una vicenda legata a uno dei grandi drammi di questi anni, la guerra che sta insanguinando e demolendo la Siria fin dal 2011, ... Nelle sale dal 12 gennaio “Nezouh”, di Soudade Kaadan L’occhio macchinico plana sulla capitale assediata e si cala nel buco nel tetto in camera di Zeina, ragazza protagonista di Nezouh – Il buco nel cielo di Soudade Kaadan. Presentato nella sezione ...Sette titoli nuovi in sala e un bel viaggio alla ricerca di sé che si può compiere frequentando buon cinema nei prossimi giorni. (ANSA) ...