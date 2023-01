SOS inquinamento | la guida degli animali-sentinella per cambiare rotta

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 12 gennaio 2023) I dati parlano chiaro: il 99% della popolazione globale respira aria inquinata. Numeri allarmanti che dovrebbero spingere i Paesi a ridurre considerevolmente le emissioni di CO?, in particolare la Cina, gli Stati Uniti e l’India, nella top 3 delle nazioni che inquinano di più. Una sfida alla quale anche l’Italia non può e non deve