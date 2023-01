“Sono gay | voglio dirlo” Una foto col fidanzato e il coming out dell’attore è servito | cuori per la coppia vip

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In queste ore ha fatto il giro del web laoutdella famosa serie tv. Il 15 dicembre l’attore ha postato alcuni scatti in compagnia del suoAntoni Gelabert. Santiago Talledo, classe 1989, Guido de Il Mondo di Patty ha sempre fatto parlare di sé tanto che il gossip argentino aveva persino ipotizzato alcune sue relazioni sentimentali con dei colleghi. Santiago Talledo e Antoni Gelabert siconosciuti sul set della soap opera Argentina, Tierra de amor y venganza. Proprio durante le riprese della telenovela tra i due sarebbe scattata la scintilla e nonostante la distanza che li separa – Santiago è argentino mentre Antoni è spagnolo – i due hanno continuato a stare insieme. Leggi anche: “gay”.out bomba nello ...

Quotidiano Sanità

... ' Mio fratello, no,non quelloche sta a New York, l'altro, lui è etero al massimo, non come me. Iomolto più fluido. Sì diciamo che iofluid '. A fare chiarezza sulla presunta fluidità ......Tra le principali proposte di legge che i Repubblicani della Camera presenteranno ciquelle ... poi approvato, sulle "nozze". L'elezione dello stesso Scalise come capogruppo di maggioranza, ... Sull'Aids ancora tante parole a vuoto e troppi tabù Federico Fashion Style è gay Ormai sono anni a questa domanda i fan vogliono una risposta vera. E ora l'hairstylist si dice pronto a vuotare il sacco. Dopo l'addio, al veleno, ...Cara Candida sono una cinquantenne che è stata sempre sposata fino a un anno e mezzo fa. Avevo sposato il mio primo fidanzatino di gioventù e, ora che finalmente i figli erano cresciuti e potevamo far ...