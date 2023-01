Sondaggi politici elettorali oggi 12 gennaio 2023 | gli italiani sono preoccupati per l’aumento del costo della vita

(Di giovedì 12 gennaio 2023)12– Glidaldel: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Ipsos e presentati nel corso del programma Di Martedì, in onda nella serata del 10su La7. L’istituto diretto da Nando Pagnoncelli, infatti, ha chiesto agli“cosa la preoccupa di più per il”. L’82% del campione ha risposto: “del...

Anno nuovo e nuovi, ma l'ascesa di Fratelli d'Italia rimane costante . Nella prima rilevazione del 2023, realizzata dall'istituto Swg per La7, il partito della premier Giorgia Meloni continua la volata ...Un anno fa era il 48%, a fine 2020 solo il 26% È finito un anno, ne inizia un altro, è tempo di bilanci . Come quelli che fa Swg, che nei suoi ultimiha chiesto agli italiani di rispondere ad alcune domande sul proprio stato d'animo in occasione del passaggio dal 2022 al 2023 . A prima vista non sembra essere molto buono. Solo il ... Sondaggi politici, FdI inizia l'anno sopra il 31% Si allunga la distanza tra M5S e Pd Per una ricerca di Euromedia Research, Crosetto è il ministro più apprezzato del governo Meloni. Pichetto Fratin è il fanalino di coda ...«Fare le primarie dopo le Regionali è una scelta suicida, il Pd perderà sia nel Lazio che in Lombardia. Sarebbe stato preferibile rinviare alla primavera, così da dare al partito il tempo di assorbire ...