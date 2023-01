Globalist.it

, secondo Eurobarometro, solo il 46% degli italiani vedono l'adesione all'Unione europea come 'una cosa buona'. L'indagine sottolinea come le recenti crisi, e in particolare la guerra della ...Roma, 12 gen - L'Italia non vuole l'Ue . Per lo, non la vogliono tendenzialmente la maggioranza degli italiani, stando agli ultimiriportati su Tgcom24 . Sondaggi, meno di un italiano su due “ama” l’Unione Europea: ecco tutti i numeri Sondaggi, l'indagine sottolinea come le recenti crisi, e in particolare la guerra della Russia contro l'Ucraina, stiano rafforzando il sostegno dei cittadini europei, il 62% dei quali è favorevole all ...É stato ribattezzato come “Inverno demografico”. Un inverno che dura da più stagioni. Ascolta: L'Italia sotto i 400mila nati in un anno: ...