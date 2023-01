Soleil Sorge single? Gli indizi social | gossip impazzito

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La rimpatriata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, avvenuta a Sharm el-Sheikh, ha fatto infuriare gli appassionati die non solo.è apparsa sorridente e spensierata in compagnia di Alex Belli, Delia Duran e altri amici. I tre si resero protagonisti del triangolo amoroso più famoso della storia della televisione italiana. E tutto potrebbe essere spiegato con la fine della storia d’amore dell’influencer con l’imprenditore Carlo, rimasto sempre lontano dai riflettori. Di nuovoA far discutere, negli ultimi giorni, è stata una storia su Instagram, pubblicata da Alex Belli, che mostra i protagonisti del triangolo amoroso di nuovo insieme, felici e spensierati. Per mesi, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno professato il loro amore libero dalla ...

