Sofia Goggia verso il SuperG di St Anton | “Ho dolore alla mano | ma non mollo”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Manca meno di un mese ai Mondiali di Sci Alpino che si svolgeranno agli inizi di febbraio in Francia ecorre per recuperare completamente l’infortunio. Con cui comunque è riuscita, da grande campionessa, a strappare un successo importante in Coppa del Mondo. Intanto l’Azzurra recupera dfrattura e si prepara alle gare del prossimo fine settimana a St., una in discesa e una in: “Non ha ancora recuperato al 100% la– dicea SkySport – hoancora. Due anni fa ho vinto con quasi un secondo di vantaggio – precisa riferendosilocalità della prossima tappa di Coppa del Mondo – ogni gara comunque fa a sé”. E poi conclude: “Tra St. ...

OA Sport

Anton sono particolarmente attese in casa Italia, visto che si possono giocare carte di lusso qualie Elena Curtoni, che indossano il pettorale rosso di leader della classifica di ...Al via ci saranno Marta Bassino , Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago,, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Karoline Pichler. La classifica di supergigante vede al ... Perché Sofia Goggia non ha fatto la prova di discesa a St. Anton: cosa è successo, previsioni meteo e discesa a rischio Venerdì in Austria il training che, dopo la cancellazione odierna, rappresenta l'unica possibilità verso la gara di sabato: la startlist completa, anche se ...Giovedì l’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo, primo in Italia per Studi politici internazionali. Giovanni Lo Storto, il direttore generale: «Siamo sempre più impegnati per la pace e per lo ...