Sirigu compie 36 anni | gli auguri della SSC Napoli

Toro News

... anzi quasiil miracolo sul pareggio. Nella ripresa bravissimo, anche in uscita. La Lazio ha ... A disp.: Marfella,, Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin ...... Sabiri brucia tutti in spaccata e bucaper l'1 - 0. I rossoblù si fanno vedere con Ekuban e ... Criscito si presenta sul dischetto e si fa ipnotizzare da Audero , cheuna grande parata e ... Salvatore Sirigu: l’ex portiere del Torino compie 36 anni Compleanno in casa azzurra. Salvatore Sirigu compie 36 anni. Il portiere del Napoli è nato il 12 gennaio 1987 a Nuoro. A Sirigu vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.Fino a poche stagioni fa ha difeso alla grande la porta granata, oggi spegne 36 candeline: il club di via Arcivescovado ha voluto festeggiare il compleanno di Salvatore Sirigu. Questo il messaggio di.