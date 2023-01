Sigaretta elettronica | studio conferma i benefici per la salute cardiovascolare

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il team di ricercatori del progetto In Silico Science ha analizzato nel dettaglio i risultati di 25 studi diversi, per un totale di 1.810 fumatori, in merito ai possibili effetti cardiovascolari delle ecig. I risultati non hanno fornito alcuna indicazione che l'uso di sigarette elettroniche sia più dannoso del fumo convenzionale.