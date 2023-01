Sicilia | giudice sequestra per “pericolo di crollo” un viadotto sull’autostrada Messina-Palermo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ci sono “gravissime criticità infrastrutturali dell’arteria autostradale” e per questo “potrebbe essere anche a rischio“. Sono le ragioni che hanno portato il Gip del Tribunale di Patti, Andrea La Spada, a ordinare il sequestro del“Furiano”, lungo l’autostrada A20. La richiesta di sequestro è stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Patti, guidata da Angelo Vittorio Cavallo, nell’ambito di un procedimento penale che vede attualmente indagati tre dirigenti del Consorzio per le Autostradene. Secondo l’accusa, gli indagati “pur consapevoli delle criticità di tenuta del manufatto” – che risulterebbe “mai revisionato” e rispetto al quale “l’ente concessionario si è mostrato totalmente inadempiente” in termini “di controllo periodico della stabilità” – non ...

Il Fatto Quotidiano

Le vittime, interpellate dalcome prevede la norma, si sono infatti rifiutate di querelare i capimafia. Ai pm non è rimasto che chiedere la revoca della misura.... come tanti in questa martoriata e bellissima Palermo, in questa disgraziata e grandiosa, ... "Io non ho conosciuto personalmente Biagio " riferisce, fra i vari, ilpalermitano Andrea ... Sicilia, giudice sequestra per “pericolo di crollo” un viadotto sull’autostrada… Sentenza amara per la famiglia della vittima, il giovane Stefano Sanna. I legali: "Inutile che i politici ci vengano a vendere l’omicidio stradale come un reato gravissimo quando in effetti, nei fatti ...Agli atti dell'inchiesta anche un attentato che l'imprenditore avrebbe commissionato ai fratelli Sicilia e a Domenico Lombardo per tagliare fuori dal giro la ditta che in passato aveva svolto il servi ...