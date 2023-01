Si torna in affari?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Parliamo oggi di una stable che aveva riscosso un buon successo, ma che proprio sul più bello si sia sciolta per il disappunto sia dei fan che dei membri stessi. Mi riferisco alla Hurt Business, la quale nel 2021 si sciolse sul più bello per capriccio di Vince McMahon. I quattro wrestler furono divisi con MVP che per un po’ continuò a fare da manager a Lashley, mentre Cedic Alexander e Shelton Benjaminrono in fretta ad avere lo status da jobber che avevano prima di formare la stable. Ora però ci sono segnali che i quattro atleti possano unire nuovamente le forze, ma sarebbe una buona idea? Nella scorsa puntata di Raw non solo abbiamo visto Shelton e Cedricre a lottare insieme, ma MVP ha fatto un primo tentativo con Bobby per appianare le ultime divergenze ere a fare squadra insieme. Guardando come sono andate ...