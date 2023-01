(Di giovedì 12 gennaio 2023) Mortava ail suo: è successo a Duino Aurisina, in provincia di Trieste . Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 gennaio 2023, una donna di 75 anni è stata colta da un grave ...

leggo.it

Morta mentre portava a spasso il suo cane : è successo a Duino Aurisina, in provincia di Trieste . Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 gennaio 2023, una donna di 75 anni è stata colta da un grave ..."Matteo Richetti, capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato ... Si sente male e muore mentre porta a spasso il cane Morta mentre portava a spasso il suo cane: è successo a Duino Aurisina, in provincia di Trieste. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 gennaio 2023, una donna di 75 anni è ...Un uomo si è accasciato a terra dopo essersi sentito male durante la messa di Capodanno: inutile il tempestivo intervento dei soccorsi allertati ...